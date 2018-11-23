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Ford предложил водителям примерить «эффект усталости»

Ford предложил водителям примерить «эффект усталости»

Инженеры компании Ford создали специальный костюм, надев который человек может почувствовать, насколько усталость ухудшает внимание водителя. Весит «сонный костюм» 18 килограммов.

Согласно статистике, ДТП часто происходят из-за того, что водители просто засыпают за рулем. Все это понимают, осознают, но, увы, сонные водители до сих пор часто встречаются на дорогах. Ford решил разобраться в этой проблеме. Для этого инженеры американского автогиганта создали уникальный комплект одежды. В таком «костюме» каждый может узнать, что чувствует сонный водитель.

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«Сонный костюм» состоит из жилета с утяжелителями и очков. Набор, конечно, маленький, но его вполне достаточно, чтобы человек почувствовал себя усталым. Не удивительно, ведь вес этой экспериментальной одежды составляет 18 килограмм. Что же касается очков, то они имитируют микросон, который часто встречается у водителей.

По материалам autonews.ua
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