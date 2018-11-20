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В Ford научились фильтровать запахи в салоне автомобилей

В Ford научились фильтровать запахи в салоне автомобилей

Многим водителям нравится запах салона нового автомобиля. Однако, не всем. Китайцы, например, вообще его ненавидят. Поэтому компания Ford будет искусственно уничтожать запах в новых машинах, предназначенных для китайского рынка.

К такому решению боссы американского автогиганта пришли, ознакомившись с результатами опроса китайских автолюбителей J.D. Power China Initial Quality Study за 2018 год. 10% китайских автолюбителей признались, что они ненавидят, как пахнет новый автомобиль. При этом только 5% китайцев сказали, что им не нравится расход топлива у новых автомобилей.

Ford для решения данной проблемы уже запатентовал в США специальный метод удаления запахов. Он предусматривает открытие у автомобиля окон, работу двигателя, различных систем и т.д. При этом автомобиль должен находиться на солнце. Через некоторое время запах новых материалов исчезает.

Благодаря такому подходу ко вкусам китайцев, Ford рассчитывает значительно увеличить в Поднебесной свои продажи. Возможно, так и будет.

В нашей же стране новые автомобили продолжат пахнуть так, как им и положено – кожей, пластиком, винилом.

По материалам autonews.ua
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