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ТОП покупок на СЕТАМ: Что интересного можно найти

ТОП покупок на СЕТАМ: Что интересного можно найти

За три года работы интернет-площадки СЕТАМ на аукционе было распродано конфискованный товар на 7,23 млрд гривен.

В 47,18 тыс торгов приняли участие 248,26 тысяч людей начиная с 2015 года, пишет Сегодня.

“Рост цены по каждому реализованному лота составляет в среднем + 12%“, – уточняют в Минюсте.

Самый дорогой лот, недвижимость, был продан за 5,5 млрд гривен. Второе место отошло транспорту за продажу товаров на более чем миллиард гривен.

По популярности лотов выигрывает транспорт с 12,4 тыс проданных лотов, за ним электроника с 7,07 тыс единиц, и последнее место у недвижимости – 6,8 тыс лотов.

“И хотя основная масса лотов очень серьезная – это недвижимость и транспорт, иногда на продажу попадают весьма интересные объекты“, – говорят в самом СЕТАМ.

Например, логистический центр под Киевом продали за 195 млн гривен. Или кирпичный завод в Киеве за 170 млн гривен.

Всего за 14 тыс гривен по стартовой цене можно купить 9 индукционных тату-машин. К слову, при покупке такого аппарата “вне аукциона“ можно заплатить 4-5 тыс гривен за штуку.

Продают и газовые балончики – за 65 штук придется заплатить 40 тыс гривен. Пытаются продать со второго раза водонапорную башню. Ее первоначальную цену в 36,7 тыс грн снизили до 18,3 тыс.

Можно приобрести на СЕТАМ и бассейн. Резервуар объемом 10 куб. м продают за 1,2 тыс гривен. “Примерно 2008 года, с лестницей. С дефектов – имеет небольшие повреждения (протекает вода в нижней части), на внешней части есть заплатки“, – говорится в описании лота.

На продажу выставлены не первого использования овечьи шкуры. 16 штук можно приобрести за 2 тыс гривен. Самый интеллектуальный лот – это экземпляр книги Ярослава Гашека “Приключения бравого солдата Швейка“ 1930 года выпуска минимум за 300 гривен.

По материалам Сегодня
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