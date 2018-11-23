ГФС разделят на налоговую и таможенную службы

Министерство финансов на следующей неделе планирует начать консультации по утверждению концепции Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

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По ее словам, министерство сейчас на финальной стадии отработки концепции реформы ГФС, которая предусматривает разделение фискального ведомства на таможенную и налоговую службу.

“Мы запланировали (в госбюджете на 2019 год – Ред.), что до 10% перевыполнения таможенных поступлений могут быть использованы как на закупку оборудования, например, сканеров, так и на процесс реформирования, в том числе – оплату труда”, – добавила она.