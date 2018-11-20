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27 ноября Госбюро расследований приступают к работе

27 ноября Госбюро расследований приступают к работе

Следователи Государственного бюро расследований примут присягу и начнут первые уголовные производства 27 ноября.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

“На эту дату планируется назначение 295 следователей Государственного бюро расследований, если они будут иметь положительные заключения по результатам специальных проверок и психофизиологического исследования с помощью полиграфа”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в центральном аппарате и территориальных управлениях бюро сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных работниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

Одновременно продолжаются конкурсы на 73 должности следователей, из них: 38 должностей в центральном аппарате и 35 – в территориальных управлениях.

Всего по состоянию на 27 ноября в Государственном бюро расследований должно быть назначено 520 работников. Среди них: 177 – в центральном аппарате и 343 – в территориальных управлениях.

В ведомстве отмечают, что начнут работу без оперативных работников, а во время досудебных расследований будут привлекаться оперативные подразделения других правоохранительных органов.

По материалам УКРИНФОРМ
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