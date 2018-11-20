Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 455 0

Рада отменила норму о "трех посылках"

Рада отменила норму о "трех посылках"

Верховная Рада Украины приняла закон о снижении порога безналоговых пересылок со €150 до €100 для одного получателя-физлица. Норма о “трех посылках” отменена.

Законопроект №9260, который содержит такую норму поддержали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ предусматривает с 2019 года взыскание НДС с ввезенных товаров в Украину, стоимость которых превышает эквивалент €100. При этом указанную норму предлагается применять с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019-го – для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более €150, после окончания этого срока – €100.

Налоговыми агентами признаются операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики. Именно они должны будут начислять и уплачивать налоговые обязательства в бюджет.

Отметим, ранее Верховная Рада приняла так называемый “закон о трех посылках”, которым с 1 января 2019 года ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью €150. При этом ряд почтовых операторов Украины обратились с просьбой к президенту ветировать указанный закон.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина