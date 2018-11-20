ЕС оценил судебную реформу в Украине

Европейский Союз представил отчет о ходе реализации судебной реформы в Украине. В отчете, в частности, проанализировали процедуру отбора судей в новые институты и рекомендации по их улучшению.

«Проход в новые суды плохого кандидата — это не провал реформы в целом. Я понимаю, что общественность в своем воображении имеет идеального кандидата и хочет его выбрать. Но это невозможно»,- подчеркнул президент Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия Совета Европы Георг Става во время презентации отчета.

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Также он отметил, что Украина должна обеспечить в ответ эффективный контроль за деятельностью судей и ответственность за их решение. По его мнению, процедура отбора судей открыта и эффективна.

В отчете Евросоюза говорится о том, что в Украине сейчас существуют очень сложные практики отбора судей. Они включают профессиональные тестирования, анализ психофизических особенностей, собеседования и другое.

«Такой сложной и одновременно прозрачной системы не существует нигде в Европе. Но есть над чем работать и что улучшать», — утверждает Георг Става.