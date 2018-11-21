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Украинцы смогут узнать полную историю автомобиля по его номеру

Украинцы смогут узнать полную историю автомобиля по его номеру

Государственное агентство по вопросам электронного правительства до конца 2018 года запустит электронный кабинет автовладельца.

Об этом заявил первый заместитель главы агентства Алексей Выскуб, передает Сегодня.

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“До конца года мы презентуем кабинет автовладельца, где будет доступна первичная регистрация автомобиля и много сервисов, связанных с информацией об автомобиле: по номеру автомобиля можно будет узнать его полную историю, какие были предыдущие владельцы, попадал ли автомобиль в аварию”, – сообщил Выскуб.

Он также отметил, что в разработке находятся также электронные услуги на выдачу различных лицензий.

Напомним, ранее в Украине открыли данные о регистрации авто. Сервис предоставляет данные о первой регистрации автомобилей в Украине. Транспортное средство попадает в Единый государственный реестр МВД во время его первой регистрации владельцем в территориальном сервисном центре МВД. Далее в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена владельца, номерного знака, осуществления переоборудования и тому подобное.

По материалам Сегодня
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