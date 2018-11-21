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YouTube удвоит рекламу перед видео, чтобы не мешать просмотру от начала до конца

YouTube удвоит рекламу перед видео, чтобы не мешать просмотру от начала до конца

Популярнейший видеосервис планеты YouTube в официальном блоге Google объявил о новом подходе к показу рекламы.

Перед просмотром видеоролика на YouTube часто присутствует проморолик. В компании решили показывать не одну рекламу, а две, пока в тестовом режиме.

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Сейчас в длинных роликах можно встретить показ рекламы прямо посреди ролика, как происходит на ТВ в рекламной паузе. Данные внутреннего исследования YouTube показали, что некоторые пользователи в такие моменты отказываются от дальнейшего просмотра видео. Потому компания запускает тестирование нового варианта.

Тем пользователям, кто будет смотреть по две рекламы перед видео, будут прерывать ролики на рекламные записи до 40% реже. При этом выиграют и рекламодатели — реклама будет показываться чаще на 5-10%, показало внутреннее исследование. YouTube, в свою очередь, заработает больше денег.

По материалам Технот
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