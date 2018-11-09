Для украинцев заработали новые сервисы YouTube

В Украине начали работать два новых сервиса: аудиостриминг YouTube Music и YouTube Premium.

YouTube Music является стриминговым сервисом для прослушивания музыки. Пользователи получат доступ к музыкальным видео, официальных альбомов, синглов, ремиксов, живых выступлений, каверов, а также редких композиций.

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YouTube Music Premium открывает доступ к офлайн-загрузке треков, проигрывание музыки в фоновом режиме и отключает рекламу.

Подписка на YouTube Music Premium стоит 79 грн/мес за индивидуальный аккаунт и 119 грн/мес за семейный тариф для пользователей Android.

Также подписчики Google Play Music получат премиум аккаунт автоматически.