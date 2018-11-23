Компания Siemens представила платформу для управления сетевой инфраструктурой. Решение под названием Sinec NMS, как отмечает производитель, помогает бизнесу адаптироваться к быстрорастущим требованиям промышленных сетей в АСУ ТП, например увеличение количества подключаемых устройств, объем передаваемой информации и сложность сетевых топологий.

Благодаря Sinec NMS от 50 до 12 500 сетевых устройств могут быть централизованно сконфигурированы, управляемы и круглосуточно контролироваться с помощью программного обеспечения. Решение реализует планирование и быстрое время отклика для предотвращения возможных сбоев и повышения производительности. Софт может использоваться в любых отраслях.

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Sinec NMS предоставляет высокую степень прозрачности всей архитектуры промышленной сети. Новые компоненты могут интегрироваться в сеть, и существующие устройства могут конфигурироваться и обслуживаться. Сетевые компоненты настраиваются в соответствии с правилами, называемых «политиками», которые применяются к определенному диапазону устройств или участку сети.

Пользователи могут легко изменять централизованно пароли, необходимые для доступа к устройствам. Это экономит много времени при настройке сетевых устройств, и при устранении неполадок, особенно в крупных сетях с большим количеством устройств.

Программное обеспечение уже сейчас доступно клиентам и партнерам для тестирования и внедрения.