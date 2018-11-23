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Siemens представила платформу для управления сетевой инфраструктурой

Siemens представила платформу для управления сетевой инфраструктурой

Компания Siemens представила платформу для управления сетевой инфраструктурой. Решение под названием Sinec NMS, как отмечает производитель, помогает бизнесу адаптироваться к быстрорастущим требованиям промышленных сетей в АСУ ТП, например увеличение количества подключаемых устройств, объем передаваемой информации и сложность сетевых топологий.

Благодаря Sinec NMS от 50 до 12 500 сетевых устройств могут быть централизованно сконфигурированы, управляемы и круглосуточно контролироваться с помощью программного обеспечения. Решение реализует планирование и быстрое время отклика для предотвращения возможных сбоев и повышения производительности. Софт может использоваться в любых отраслях.

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Sinec NMS предоставляет высокую степень прозрачности всей архитектуры промышленной сети. Новые компоненты могут интегрироваться в сеть, и существующие устройства могут конфигурироваться и обслуживаться. Сетевые компоненты настраиваются в соответствии с правилами, называемых «политиками», которые применяются к определенному диапазону устройств или участку сети.

Пользователи могут легко изменять централизованно пароли, необходимые для доступа к устройствам. Это экономит много времени при настройке сетевых устройств, и при устранении неполадок, особенно в крупных сетях с большим количеством устройств.

Программное обеспечение уже сейчас доступно клиентам и партнерам для тестирования и внедрения.

По материалам internetua.com
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