Atos и Siemens объявили о сотрудничестве на рынке Интернета вещей

Французская ИТ-компания Atos и немецкий промышленный концерн Siemens объявили об укреплении сотрудничества в сфере цифровых технологий.

Новый этап партнерства касается развертывания приложений Интернета вещей (IoT) в частном облаке.

Читайте также: Siemens получил многомиллиардный контракт в Ираке

Atos и Siemens выбрали средством для развертывания частного облака технологию Microsoft Azure Stack, которая входит в обширный набор предоставляемых Atos гибридных облачных решений, предназначенных для трансформации ИТ-инфраструктур и приложений.

Atos будет внедрять облачную операционную систему для IoT Siemens MindSphere в дата-центрах своих клиентов, которые расположены в Европе и управляются в соответствии с отраслевыми Service Level Agreements.

“Данный проект объединяет передовые решения департамента цифровых технологий Siemens, интеграцию интернета вещей, инфраструктуру, консалтинг и сервисы безопасности для MindSphere, разработанные Atos, и технологии Microsoft Azure Stack. Благодаря сотрудничеству с Atos, мы будем и в дальнейшем помогать нашим клиентам в короткие сроки разрабатывать надежные промышленные решения для Интернета вещей”, – отметил директор департамента цифровых технологий Digital Factory Division компании Siemens Ян Мросик (Jan Mrosik).

Siemens MindSphere является ключевым компонентом пакета решений Atos Codex, разработанного для Интернета вещей, аналитики и искусственного интеллекта.