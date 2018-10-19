Siemens получил многомиллиардный контракт в Ираке

Немецкий концерн Siemens в борьбе за многомиллиардный контракт в Ираке опередил американского конкурента – General Electric.

В воскресенье, 21 октября, представители Siemens и министерства электроэнергетики Ирака подписали декларацию о намерениях касательно расширения иракской электросети, сообщили правительство в Багдаде и мюнхенский концерн.

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Речь идет о расширении мощностей на 11 гигаватт в течение ближайших четырех лет. По данным Siemens, это соответствует примерно половине нынешних энергомощностей в Ираке.

Заключение сделки до последнего момента висело на волоске. Президент США Дональд Трамп оказывал на правительство Ирака политическое давление, чтобы заставить Багдад отдать контракт General Electric.

Однако Siemens, вдобавок к расширению электросети, обещал Ираку помощь в борьбе с коррупцией, создании новых рабочих мест и строительстве новых школ и больниц. Это – ключевые элементы в деле построения нового Ирака, отметил глава Siemens Джо Кезер.