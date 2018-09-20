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Siemens купила разработчика технологий 3D-визуализации

Siemens купила разработчика технологий 3D-визуализации

Немецкий промышленный концерн Siemens объявил о покупке британской компании Lightwork Design, специализирующейся на разработке ПО для построения фотореалистичных 3D-изображений и виртуальной реальности.

Стоимость сделки не раскрывается.

Siemens интегрирует продукты Lightwork Design со своим пакетом PLM Components, который включает в себя геометрическое ядро Parasolid, модули D-Cubed и Kineo.

Свыше 240 компаний интегрировали технологии Siemens PLM Software в более чем 350 коммерческих предложений, число пользователей которых превышает 6 млн, говорится в пресс-релизе.

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“Новое приобретение повышает точность создания цифрового двойника благодаря внедрению современных средств визуализации, построению фотореалистичных изображений и технологий виртуальной реальности на всех этапах процесса виртуальной разработки изделий, – говорит глава Siemens PLM Software Тони Хеммелгарн (Tony Hemmelgarn). – Сфера визуализации и виртуальной реальности постоянно развивается и растет. Lightwork Design создала превосходные технологии визуализации 3D-данных, построения фотореалистичных изображений и работы с виртуальной реальностью, столь необходимые для победы в конкурентной борьбе”.

Как отмечают в Siemens, в рамках открытой модели ведения бизнеса компания продолжает создавать ориентированные на независимых разработчиков программного обеспечения средства оптимизации геометрии и предварительной обработки 3D-данных.

По материалам internetua.com
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