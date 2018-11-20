Мэр Днепра назвал три варианта для строительства нового аэропорта

Вопрос локации – где именно построят современный аэропорт под Днепром – еще окончательно не решен.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов на брифинге.

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“Где будет строиться аэропорт – этот вопрос еще не решен. Почему? Потому что рассматриваются три варианта. Первый вариант (он уже попал в медиа) – это поселок Соленое, второй – на месте ныне действующего аэропорта. Есть еще один, резервный вариант – аэропорт на месте действующего аэропорта в Каменке (аэродром авиаспортивного клуба)”, – сообщил Филатов.

По его словам, сейчас все три варианта рассматриваются профильными специалистами и окончательное решение будет принято с учетом их экспертного мнения. При этом каждый из вариантов имеет как преимущества, так и недостатки.

“Если принять во внимание новый аэропорт в поселке Соленом, то там, в первую очередь, лучшие метеоусловия, там есть возможность брать пассажиропоток не только из Днепра, но и из близлежащих городов. Еще одно преимущество – там есть возможность построить взлетную полосу протяженностью 2800 метров, что даст возможность принимать воздушные суда высокого класса, большей вместимости и дальности полета. в Днепре взлетная полоса может быть построена в лучшем случае на 2590 метров”, – отметил мэр.

Он подчеркнул, что в настоящее время для строительства нового аэропорта есть политическая воля главы государства, есть средства, которые будут выделены на первоочередные проектные работы в рамках 200 миллионов гривен. Кроме того, в 2019 году эта сумма будет увеличена вдвое и ситуация будет сдвинута с «мертвой точки».

Филатов говорит: скорее всего, что с местом строительства смогут определиться к концу нынешнего года.