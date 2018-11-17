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На новый аэропорт в Днепре из госбюджета выделят 200 млн грн

На новый аэропорт в Днепре из госбюджета выделят 200 млн грн

Народный депутат Украины, глава бюджетного комитета Верховной рады Андрей Павелко сообщил, что по инициативе президента Украины Петра Порошенка в госбюджете 2019 включат 200 млн грн на проектирование и строительство нового аэропорта в Соленом.

Выделение средств на строительство нового аэропорта в Днепре президент назвал одним из условий принятие госбюджета на 2019 год.

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«В 2019 году из государственного бюджета выделят средства на строительство нового аэропорта в пгт Соленом. Отдельной строкой в госбюджете по инициативе президента предусмотрены 200 млн грн. На последнем совещании с Кабмином была поставлена задача от Петра Порошенко о том, что в Днепре должен быть современный аэропорт. Рабочее название аэропорта – «Приднепровье», – сообщил Павелко.

По материалам РБК-Украина
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