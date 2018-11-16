Аэропорт Николаева с 28 декабря начнет осуществлять чартерные перевозки

С 28 декабря Николаевский международный аэропорт возобновит полноценную работу и начнет осуществлять чартерные авиаперевозки.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора аэропорта Федор Барна.

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По его словам, аэропорт прошел проверку Государственной авиационной службой Украины и получил сертификаты соответствия по 3 направлениям: «обеспечение обслуживания пассажиров и багажа», «обслуживание на перроне и местах стоянок воздушных судов» и «наземное администрирование в аэропорту».

«Это позволяет Николаевскому международному аэропорту после долгого 5-летнего перерыва полноценно восстановить свою работу по оказанию аэропортовых услуг авиакомпаниям», – отметил Барна.

Директор аэропорта рассказал, что с 28 декабря из Николаева дважды в неделю будут осуществляться рейсы в египетский курортный город Шарм-эш-Шейх.

«Также был представлен новый логотип аэропорта, общая композиция элементов которого символизирует «трезубец», – добавил Барна.