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Госбюро расследований потратит на автопарк 70 млн грн

Госбюро расследований потратит на автопарк 70 млн грн

Государственное бюро расследований объявило закупку автомобилей через систему Рrozorro. Сумма приобретения составляет более 70 млн. грн. Среди автомобилей – Volkswagen, Renault, Toyota.

В системе закупок значится два десятка открытых торгов. По двум из них, на сегодня, завершен прием предложений и продолжаются аукционы. Указывается, что все автомобили должны иметь специализированную комплектацию.

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Среди прочих требований Бюро: все авто должны быть с тонировкой стекла, иметь сигнально-громкоговорящее устройство; проблесковый маячок синего цвета на магните; сейф металлический для хранения оружия, боеприпасов, документов. Для некоторых авто в качестве спецоборудования отмечается механический замок MUL-T-LOCK на коробку переключения передач; брызговики.

По материалам УНН
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