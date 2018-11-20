Госбюро расследований потратит на автопарк 70 млн грн

Государственное бюро расследований объявило закупку автомобилей через систему Рrozorro. Сумма приобретения составляет более 70 млн. грн. Среди автомобилей – Volkswagen, Renault, Toyota.

В системе закупок значится два десятка открытых торгов. По двум из них, на сегодня, завершен прием предложений и продолжаются аукционы. Указывается, что все автомобили должны иметь специализированную комплектацию.

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Среди прочих требований Бюро: все авто должны быть с тонировкой стекла, иметь сигнально-громкоговорящее устройство; проблесковый маячок синего цвета на магните; сейф металлический для хранения оружия, боеприпасов, документов. Для некоторых авто в качестве спецоборудования отмечается механический замок MUL-T-LOCK на коробку переключения передач; брызговики.