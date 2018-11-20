Минсоцполитики обнародовало свой проект монетизации субсидий

Министерство социальной политики Украины обнародовало проект постановления о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме.

Соответствующий проект решения размещен на официальном сайте Минсоцполитики.

Согласно проекту документа, с 1 мая 2019 года украинцы, получавшие субсидию в нынешнем отопительном сезоне (2018-2019 годов), в денежной форме ее смогут получить только после того, как подадут новые заявления и декларации, где обязательно будет указан номер мобильного телефона.

В частности, гражданину нужно написать заявление о назначении жилищной субсидии в денежной форме через “Ощадбанк”.

Ранее в Минсоцполитики сообщали, что поскольку в Украине субсидию получает почти половина украинских семей, мгновенно монетизировать помощь для каждого будет сложно. Поэтому было предложено провести монетизацию в три этапа.

В Минсоцполитики уточнили, что правила предоставления жилищных субсидий не меняются, а размер помощи и в дальнейшем будет зависеть только от размера расходов на коммуналку и от доходов граждан. Меняется только алгоритм ее выплаты.

При этом заместитель начальника Департамента энергоэффективности “Нафтогаза” Алексей Хабатюк прокомментировал этот проект.

“Минсоцполитики опубликовал проект постановления о монетизации жилищных субсидий. Но монетизации там опять нет. Там есть все – и транзитные счета в “Ощадбанке”, и монетизация остатков, а вот монетизации субсидий нет. А еще повышение ликвидности “Ощадбанка” и “оголение” счета Казначейства”, – заявил представитель “Нафтогаза”.

“Схема работы где-то такая:

1. Все деньги загоняются Минсоцом на так называемый “счет для выплаты жилищных субсидий” в “Ощадбанке”. Это единый счет для всех субсидиантов.

2. “Ощадбанк” одним платежом перегоняет средства со счета для выплаты жилищных субсидий на счет поставщика коммунальной услуги.

3. Предоставитель услуги разбрасывает деньги с п.2 по личным счетам субсидиантов в качестве оплаты за ЖКУ”, – пояснил он.