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Следователей ГФС задержали на взятке в 3 тысячи долларов

Следователей ГФС задержали на взятке в 3 тысячи долларов

Задержанные в Киевской области чиновники требовали от адвоката неправомерную выгоду за непривлечение его подзащитного к уголовной ответственности за совершение преступления.

Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

“Начальника одного из отделов следственного управления и его заместителя ГФС Киевской области задержали оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции, следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области”, — говорится в сообщении.

Было установлено, что руководители отдела требовали от адвоката неправомерную выгоду за непривлечение его подзащитного к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В четверг, 22 ноября, работники Департамента защиты экономики Национальной полиции, ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области и прокуратуры Киевской области задержали должностных лиц при получении ими неправомерной выгоды.

Начальник отдела и его заместитель задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся процессуальные меры, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки) и избрании меры пресечения.

По материалам УНН
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