В Украине 95% таксистов работают нелегально.

Об этом пишет “Сегодня” со ссылкой на данные Укртрансбезопасности.

Они работают без лицензии и разрешительных документов, не платят налоги, не заботятся о безопасности пассажиров и оставляют вне конкуренции таксистов, которые работают официально.

За последний год в разы увеличилось число двойных нелегалов – это таксисты на авто с иностранной регистрацией. Есть случаи, когда они во время ДТП оставляли машину и убегали.

“Водитель подвез пассажиров, было видно, как с ним рассчитываются, машина на польских номерах, материалы составляются на водителя. Если водитель не предоставит документы и уедет, то ничего нельзя сделать”, – сетует старший государственный инспектор Киевского межрегионального управления Укртрансбезопасности Руслан Пчелинов.

В свою очередь председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк говорит: “С 2015 года лежит в стенах парламента (закон), в частности в комитете по транспорту есть законопроект №3107, который регламентирует порядок по такси, работу соответствующих диспетчерских центров, ведь сегодня они работают нелегально”.

Отметим, штраф за отсутствие лицензии – от 17 до 34 тысяч гривен.

По закону, штрафовать инспекторы могут только тех водителей, которых поймали на перевозке пассажиров.