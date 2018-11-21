Чехия инвестирует €21 миллион в исследовательский центр BMW

Чешское правительство вложит 21 миллион евро в создание исследовательского центра и испытательной площадки в Карловарском крае.

Об этом сообщает местное издание Karlovarsky Denik.

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“Одобрение со стороны государства инвестиции в 528,75 млн крон на строительство испытательного центра немецкого автопроизводителя BMW в Соколове означает, что это привлечет миллиарды крон в регион”, – отмечает СМИ.

При этом сам концерн BMW планирует инвестировать в полигон и технологический центр для систем развития и поддержки транспортных средств 102 млн евро. Новый центр будет располагаться на площади около 500 гектаров, начать работу компания хочет к концу 2022 года.

На испытательной площадке будет проходить тестирование систем автономного управления. В самом центре откроется лаборатория климатических исследований и борьбы с коррозией.

Местные власти подсчитали, что создание исследовательского центра и испытательной площадки создаст от 250 до 700 новых рабочих мест.

Карловарский край в свою очередь обещал инвестировать в подключение центра к дорожной сети Чехии 40 миллионов крон.

В среду премьер-министр Андрей Бабиш посетил BMW в Мюнхене, где обсудил проект.