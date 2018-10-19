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BMW заявил об отзыве 1,6 млн автомобилей в Европе и Азии

BMW заявил об отзыве 1,6 млн автомобилей в Европе и Азии

Немецкий автопроизводитель BMW заявил об отзыве 1,6 млн автомобилей из-за возможных проблем с системой отвода газов.

Изначальный объем включал более 100 тыс. машин, проданных в Южной Корее, и более 300 тыс. в Западной Европе. Однако, по итогам расследования, всего будет отозвано около 1,6 млн автомобилей, которые были произведены с 2010 по 2017 год. При этом конкретные модели не называются.

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Отмечается, что причиной отзыва стала неисправность в системе отвода газов, где утечка охлаждающей жидкости под воздействием высоких температур может привести к возгоранию. Концерн за год получил около 40 сообщений о проблемах.

По материалам Deutsche Welle
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