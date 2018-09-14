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BMW отзывает около 140 тысяч автомобилей

BMW отзывает около 140 тысяч автомобилей

Немецкий автоконцерн BMW отзывает 139 тыс. автомобилей, как произведенных в Китае, так и импортированных в страну.

Об этом передает Xinhua со ссылкой на заявление китайского рыночного регулятора State Administration for Market Regulation (SAMR).

Причиной стала возможная неисправность в системе кондиционирования машин.

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По информации агентства, отзыв коснется некоторых моделей 3 Series, произведенных в период с 2005 по 2011 год. BMW заменит неисправные элементы в случае необходимости.

В мае BMW отозвал более 310 тыс. автомобилей в Британии из-за возможности нарушения электропитания во время езды.

По материалам УКРИНФОРМ
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