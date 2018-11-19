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Банки-банкроты получили в октябре 357 млн грн

Банки-банкроты получили в октябре 357 млн грн

В течение октября на счета ликвидируемых банков, поступило 357,2 млн грн, из них 263,6 млн грн получено от продажи активов.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, 65,4 млн грн поступило в банк “Надра”, 62,6 млн грн – в Дельта Банк и 61,3 млн грн – в Родовид Банк.

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По итогам первых десяти месяцев этого года, поступления в ликвидируемые банки составили 7 558,8 млн грн: 5 760,7 млн грн получено от продажи активов; 1 245,5 млн грн – от погашения кредитов; 464,5 млн грн – от погашения ценных бумаг; 88,1 млн грн – от аренды.

По материалам Финансовый клуб
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