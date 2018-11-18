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Банки переведут на новые стандарты подачи отчетности

Банки переведут на новые стандарты подачи отчетности

Национальный банк утвердил современные и удобные правила составления и представления в НБУ статистической отчетности, которые вступят в силу 1 января 2019 года.

Регулятор сообщил, что с начала 2019 года данные нужно предоставлять в формате XML, что соответствует международной практике. К этому времени банки использовали разработанный Нацбанком формат для представления отчетности.

Систематизировать показатели статистической отчетности в удобный и понятный для пользователей единый реестр, который заменяет действующие формы и есть в публичном доступе на официальной странице НБУ.

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Использовать открытые каналы для передачи данных с высоким уровнем защиты информации: представление отчетности осуществляется через веб-портал НБУ или API, что делает удобным процесс подачи.

“В новых правилах нормировано требование о наложении уполномоченным лицом электронной подписи на файл с показателями статистической отчетности, что не требует в дальнейшем подтверждения на бумажном носителе”, – отметили в НБУ.

Регулятор добавил, что новые правила позволят повысить гибкость процесса обновления требований к статистической отчетности в будущем и обеспечить повышение качества отчетных данных путем совершенствования алгоритмов контроля за ними при формировании статистической отчетности.

По материалам Финансовый клуб
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