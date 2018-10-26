Названы самые прибыльные украинские банки

Аналитики проанализировали опубликованную отчетность украинских банков по итогам января-сентября 2018 года, чтобы определить банки, которые получили самую большую прибыль.

На первом месте оказался ПриватБанк. Если 2016-й и 2017-й годы национализированный банк завершал с огромными убытками, то в 2018 году он ежеквартально показывает рекордную прибыль. Несмотря на необходимость в сентябре направить в резервы дополнительно 6 млрд грн, ПриватБанк закончил третий квартал с суммарной прибылью в свыше 5 млрд грн.

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Райффайзен Банк Аваль, который в последние годы был самым прибыльным, опустился на 2-ю позицию. Его прибыль выросла всего на 1% – до 4,07 млрд грн.

Замыкает тройку лидеров УкрСиббанк с прибылью в 1,9 млрд грн.

Крупные суммы прибыли заработали также такие банки с иностранным капиталом, как ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Ситибанк, Альфа-Банк, ПроКредит Банк, Кредобанк, ИНГ Банк Украина, Идея Банк.

При чем Альфа-Банк показал среди них самую резкую динамику – прибыль выросла в 36 раз.

Государственные банки, кроме ПриватБанка, не радовали своей прибылью. Ощадбанк сократил ее в шесть раз и даже не вошел в топ-15 по этому показателю.

Укрэксимбанк сократил прибыль вдвое и занял 9-е место. Укргазбанк увеличил ее на 70%, но смог занять лишь 11-е место.

Среди банков с украинским частным капиталом лидирует ПУМБ Рината Ахметова (1,46 млрд грн).

Топ-15 замыкает ТАСкомбанк Сергея Тигипко (275 млн грн).