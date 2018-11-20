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Названы самые частые причины поломки смартфонов

Названы самые частые причины поломки смартфонов

Компания SquareTrade, которая занимается гарантийным обслуживанием и ремонтом электроники, опубликовала результаты исследование о самых частых поломках смартфонов и цен на ремонт в США.

66% случаев ремонта приходится на различные поломки дисплея, включая 29% на разбитые экраны и 27% на поцарапанные экраны. Всего за год в США было сломано около 50 миллионов дисплеев смартфонов. Каждый час ломается в среднем 5761 экран смартфона в США.

Следующей по частоте поломкой стал “умерший“ аккумулятор (22%), по 16% приходится на проблемы с тачскрином и сколы на кромках/углах.

Самой распространенной причиной поломки стало случайное падение смартфона на землю. К этой категории относятся 74% случаев ремонта.

Затем идут выпадение смартфона из кармана (49%), падение в воду (39%), случайное скидывание со стола или стойки (38%), падение в туалет (26%) и выпадение из сумки (22%).

По материалам bigmir.net
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