В России ожидают нефть по 50 долларов

Цены на нефть в долгосрочной перспективе серьезно снизятся – примерно до $50 – и будут находиться примерно на этом уровне в реальном выражении.

Об этом в четверг, 22 ноября, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после заседания правительства, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года.

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“Мы ожидаем довольно серьезное снижение и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе”, – прокомментировал Орешкин базовый вариант долгосрочного прогноза.

По его словам, к 2025-2030 году цены на нефть будут находиться на уровне примерно $50 за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении.

“Этот уровень соответствует долгосрочным многолетним, за несколько десятилетий, я бы сказал за 100 лет, ценам, которые складывались на нефтяном рынке, и понятно, что они отражают те риски, которые есть с точки зрения изменения структуры спроса в глобальной экономике, структуре спроса на энергию”, – добавил Орешкин.