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"Богдан" представил электрический грузовик

"Богдан" представил электрический грузовик

Украинская корпорация Богдан представила электрический грузовик, созданный для датской компании Banke Electromotive. Автомобиль был изготовлен в Луцке на ГП Автосборочный завод №1.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации в четверг, 22 ноября.

Отмечается, что электромашина ERCV27 предназначена для механизированной загрузки твердых бытовых отходов. Она будет работать в городах ЕС. В перспективе такими электромашинами могут заинтересоваться и украинские города.

Произведенная в Украине электромашина получила положительные отзывы у заказчика – Banke Electromotive. После завершения сертификации в Дании планируется начало ее серийного выпуска в рамках масштабного контракта, – говорится в сообщении.

Спецмашина ERCV27 способна развивать скорость до 80 км/ч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет.

Грузовик оборудован комбинированной вентиляцией, водяными отопителями, системой видеонаблюдения и кондиционером.

Сейчас “Богдан” выпускает троллейбусы для Украины и Европы, электробусы для Польши и Чехии, а также кузова электробусов для Франции.

По материалам Корреспондент.net
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