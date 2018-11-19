Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 82 0

Данные пользователей Amazon оказались в открытом доступе

Данные пользователей Amazon оказались в открытом доступе

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon из-за технической ошибки разместил на своем сайте в открытом доступе имена и адреса электронной почты некоторых пользователей.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на информационные письма.

Читайте также: Amazon теперь будет продавать продукцию Apple

По данным телекомпании, пользователи сайта Amazon получили электронные сообщения от компании, в которых предупредили, что их адреса электронной почты были “непреднамеренно обнародованы из-за технической ошибки”.

По словам онлайн-ритейлера, это произошло не по вине пользователей, и тем не нужно менять свои пароли или делать какие-либо другие действия.

По данным CNBC, в открытом доступе также оказались имена некоторых пользователей. В Amazon впоследствии сообщили, что проблема решена. “Мы устранили проблему и проинформировали пользователей, которых она могла затронуть”, – приводит канал заявление компании.

В компании не уточнили число пользователей, личная информация которых оказалась обнародована, однако подчеркнули, что электронные системы компании не подвергались хакерской атаке и не были взломаны.

Как сообщает CNBC, узнав адрес электронной почты, злоумышленники могут с помощью отправки на нее мошеннических сообщений попытаться получить доступ к паролям пользователей сайта Amazon.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина