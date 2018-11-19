Данные пользователей Amazon оказались в открытом доступе

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon из-за технической ошибки разместил на своем сайте в открытом доступе имена и адреса электронной почты некоторых пользователей.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на информационные письма.

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По данным телекомпании, пользователи сайта Amazon получили электронные сообщения от компании, в которых предупредили, что их адреса электронной почты были “непреднамеренно обнародованы из-за технической ошибки”.

По словам онлайн-ритейлера, это произошло не по вине пользователей, и тем не нужно менять свои пароли или делать какие-либо другие действия.

По данным CNBC, в открытом доступе также оказались имена некоторых пользователей. В Amazon впоследствии сообщили, что проблема решена. “Мы устранили проблему и проинформировали пользователей, которых она могла затронуть”, – приводит канал заявление компании.

В компании не уточнили число пользователей, личная информация которых оказалась обнародована, однако подчеркнули, что электронные системы компании не подвергались хакерской атаке и не были взломаны.

Как сообщает CNBC, узнав адрес электронной почты, злоумышленники могут с помощью отправки на нее мошеннических сообщений попытаться получить доступ к паролям пользователей сайта Amazon.