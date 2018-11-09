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Amazon теперь будет продавать продукцию Apple

Amazon теперь будет продавать продукцию Apple

Компания Amazon и Apple заключили соглашение, согласно которому Amazon будет продавать ряд устройств компании из Купертино, включая смартфоны iPhone, планшеты iPad и смарт-часы Apple Watch, на своих онлайн-площадках в США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии и Индии.

В ближайшем будущем Amazon предложит своим клиентам новейшие устройства Apple, в том числе планшеты iPad Pro, смартфоны iPhone XR, iPhone XS и XS Max, смарт-часы Apple Watch Series 4 и наушники Beats. Продукты будут доступны через авторизованных реселлеров Apple на торговой площадке Amazon.

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Некоторые продукты Apple не будут включены в предлагаемый перечень на сайте Amazon, например смарт-динамик HomePod, который напрямую конкурирует с устройствами серии Echo компании Amazon.

В настоящее время не все продукты Apple можно купить на Amazon. А если они и предлагаются, то сторонними продавцами по завышенным ценам. Благодаря заключению нового соглашения устройства Apple будут доступны в интернет-магазине Amazon по розничным ценам.

Как отмечает ресурс CNET, хотя сделка позволит пользователям получить доступ к более широкому ассортименту продуктов Apple по стандартным ценам, это может потенциально повлиять на рынок бывших в употреблении устройств Apple на платформе Amazon.

В заявлении, направленном ресурсу CNET, Amazon указала, что добавила в предлагаемый на торговой площадке ассортимент продукты Apple, потому что постоянно нацелена на повышение качества обслуживания клиентов.

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По материалам Hubs
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