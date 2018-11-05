Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 133 0

Смартфоны Apple сравнили по скорости

Смартфоны Apple сравнили по скорости

Эксперты протестировали смартфоны iPhone XR и iPhone XS на быстродействие.

Тест показал, что принципиального различия в этом отношении между ними нет.

В тестах немного лучше себя показал бюджетный iPhoneXR.

Предполагается, что топовую модель iPhoneXR слегка опережает из-за низкого разрешения экрана.

Явное отличие между двумя смартфонами выявили в продолжительности автономной работы.

Разница составляет, в среднем, около 30-45 минут в сравнении с iPhone XS Max, и два часа – в случае с iPhone XS

Кстати, если вы хотите приобрести новинки от Apple, но не хватает средств. Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.

Сравнить и заказать кредит 🤔

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина