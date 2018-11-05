Смартфоны Apple сравнили по скорости

Эксперты протестировали смартфоны iPhone XR и iPhone XS на быстродействие.

Тест показал, что принципиального различия в этом отношении между ними нет.

В тестах немного лучше себя показал бюджетный iPhoneXR.

Предполагается, что топовую модель iPhoneXR слегка опережает из-за низкого разрешения экрана.

Явное отличие между двумя смартфонами выявили в продолжительности автономной работы.

Разница составляет, в среднем, около 30-45 минут в сравнении с iPhone XS Max, и два часа – в случае с iPhone XS

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