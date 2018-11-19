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Oppo разрабатывает смартфон в форме книжки

Oppo разрабатывает смартфон в форме книжки

OPPO рассматривает возможность создания аппарата в форм-факторе книжки.

В разложенном виде пользователи получат доступ к довольно большому экрану. Гаджет, по сути, сможет заменить планшет.

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В сложенном виде половинки гибкого дисплея окажутся во фронтальной и тыльной частях смартфона. Аппарат превратится в некий аналог YotaPhone, правда, с двумя цветными сенсорными панелями (а не с одной цветной и одной монохромной).

OPPO раздумывает над различными конструктивными исполнениями камер. К примеру, в раскрытом виде лицевой и задний модули теоретически смогут выступать в качестве сдвоенной камеры для захвата дополнительной информации (скажем, данных о глубине сцены).

Есть вероятность, что OPPO анонсирует гибкий смартфон в следующем году. Аппарат с гибкой конструкцией уже показал Samsung, а вскоре свои разработки в данной области намерены представить LG и Huawei.

По материалам 3dnews.ru
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