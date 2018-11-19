Xiaomi прекратила поддержку сразу пяти смартфонов

Xiaomi славится одной из лучших поддержек среди всех производителей Android-смартфонов, но ничего не длится вечно.

Разработчики компании официально объявили о прекращении выпуска новых версий прошивки MIUI сразу для пяти популярных моделей.

С 22 ноября 2018 года Xiaomi прекращает разработку новых версий китайской прошивки MIUI для следующих устройств:

Xiaomi Redmi Note 3 Pro

Xiaomi Mi5

Xiaomi Mi4

Xiaomi Mi4C

Xiaomi Mi4S

Последней стабильной прошивкой для Mi5 и Redmi Note 3 Pro стала MIUI 10.2, а для Mi4, Mi4S и Mi4C — MIUI 10.1. Xiaomi также прекратит выпуск тестовых прошивок. Для Mi5 и Redmi Note 3 Pro последней бета-версией стала 8.11.22, а для остальных трёх аппаратов — 8.9.14.

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Интересно, что Xiaomi продолжит поддержку Mi5S и Mi5S Plus, которые были выпущены в один год с обычным Mi5. Впрочем, модель Mi4 поддерживалась четыре года, чему могут позавидовать пользователи устройств других брендов.

Также отметим, что речь идёт только о китайской версии прошивки. Относительно глобальной поддержки Xiaomi пока ничего не сообщила.