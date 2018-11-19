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Sharp показала гибкие OLED-дисплеи

Sharp показала гибкие OLED-дисплеи

Sharp продемонстрировала гибкие дисплеи, выполненные на основе органических светодиодов (OLED).

Показаны два гибких экрана на базе OLED.

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Один из них имеет S-образную форму, а второй – дугообразную. Размер в обоих случаях составляет 6,18 дюйма.

Дисплеи выполнены на основе пластиковой подложки, которая обеспечивает гибкость. Пиксельная плотность заявлена на уровне 536 PPI (точек на дюйм). Разрешение составляет 2992х1440 точек.

Гибкие дисплеи на основе органических светодиодов найдут применение в различных мобильных устройствах, в частности, в смартфонах и фаблетах.

Sharp официально объявила о выходе на рынок OLED-экранов в начале прошлого месяца. Внедрение в производство панелей OLED проходит с существенными трудностями. Корпорации удалось добиться определённых успехов в данной сфере.

В 2019 году большое число производителей флагманских смартфонов перейдёт на OLED-дисплеи, за счёт чего те обойдут традиционные LCD-экраны в данном сегменте рынка. Согласно прогнозу IHS, доля OLED-панелей на рынке смартфонов достигнет 50,7 %, в то время как на LCD придётся 49,3 %.

По материалам 3dnews.ru
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