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Китай поставит вагоны метро для Стамбула за 500 млн долларов США

Китай поставит вагоны метро для Стамбула за 500 млн долларов США

Компания CRRC ZELC (входит в корпорацию CRRC) подписала с городскими властями Стамбула контракт стоимостью 500 млн долл.

Подвижной состав будет эксплуатироваться на действующей линии М1 облегченного метро, обслуживающей аэропорт, а в будущем – и на новой линии, которая будет включать как подземные, так надземные участки.

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Вагоны соответствуют международному стандарту железнодорожной промышленности ISO 22163 и могут эксплуатироваться как с участием машиниста на действующих линиях, так и в перспективе в беспилотном режиме на новой линии.

Ширина вагона составляет 2,65 м, высота салона – 2,1 м. Секции из двух сочлененных вагонов рассчитаны на максимальную скорость 80 км/ч и способны проходить кривые с минимальным радиусом 30 м.

По материалам Центр транспортных стратегий
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