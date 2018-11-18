Минэкономразвития сообщил о дате начала аукционов большой приватизации

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов сообщил, что первые объекты большой приватизации будут проданы в конце текущего – начале следующего года.

Об этом он заявил в ходе ежегодной встрече членов Европейской бизнес-ассоциации.

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Он отметил, что первые проданные объекты большой приватизации можна будет увидеть уже через несколько месяцев.

Отметим, что всего планируют продать 23 объекта. Среди них: “Центрэнерго”, “Херсонская ТЭЦ”, “Запорожская ТЭЦ”, “Электромаш”, “Президент-Отель”.

Нефёдов также отметил, что считает успешными результаты малой приватизации, которая была запущена три месяца назад на площадке “ProZorro. Продажи”.