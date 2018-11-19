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В Китае снижают налоги для частных предприятий

В Китае снижают налоги для частных предприятий

Главное государственное налоговое управление КНР издало руководство по налогам.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

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В документе содержатся более двадцати пяти изменений. В частности, для частных предприятий предусмотрены снижение налогов (особенно НДС), освобождение от налогового бремени мелких предприятий и технологических стартапов, снижение ставок взносов на социальное страхование.

«Налоговые ведомства Китая всегда относятся к частным предприятиям на равных условиях», — заявил от имени госстата высокопоставленный чиновник Хуан Юнь.

Отмечается, что на долю частного сектора в КНР приходится до 50% налоговых поступлений и до 90% новых рабочих мест.

По материалам Комментарии
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