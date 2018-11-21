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Прикарпатье заработало более 3,3 миллиона гривен туристического сбора

Прикарпатье заработало более 3,3 миллиона гривен туристического сбора

В Ивано-Франковской области с начала года предприятия уплатили в местные бюджеты более 3,3 млн грн туристического сбора, что на 660 тыс. грн больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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“С начала 2018 года предприятия Прикарпатья заплатили в местный бюджет 3338,9 тыс. грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 660,3 тыс. грн”, – говорится в публикации.

Отмечается, что лидером в туристической отрасли Прикарпатья традиционно остается город Яремче, где в местный бюджет поступило 2746,8 тыс. грн туристического сбора. Второе место в этом рейтинге занимает Ивано-Франковск – 298,2 тыс. грн туристического сбора, и третье – предприятия Косовского района – 59,8 тыс. грн.

Известно, что туристический сбор уплачивается туристами по ставкам, установленным местными советами в пределах от 0,5 до 1 процента от стоимости проживания.

По материалам УКРИНФОРМ
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