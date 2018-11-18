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Ученые изобрели «вечные» автомобильные шины

Ученые изобрели «вечные» автомобильные шины

Американские ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создали непрокалывающиеся металлические шины.

На таких шинах вездеходы смогут ездить по Марсу. Разумеется, их можно использовать и на Земле во внедорожниках.

Новая шина изготовлена из специального титанового и никелевого сплава. Никель и титан – это гибкие, а не хрупкие металлы. Их атомная структура обладает способностью восстанавливать свою первоначальную форму. Эту их способность и использовали американские ученые.

Работы над металлическими шинами в NASA ведутся уже давно. Такие покрышки очень необходимы космическим вездеходам, которые ученые отправляют на Луну и Марс.

Всё началось с пружинных шин. Когда-то они считались перспективными для использования на космических вездеходах. Однако потом выяснилось, что пружинные шины не выдерживают большого веса и деформируются. В результате американцы отказались от них, переключившись на разработку металлических изделий.

Металлические шины уже испытывают на внедорожниках, а также в специальной лаборатории NASA. Первыми тестами ученые остались довольны. Когда-нибудь такие шины будут использовать и на обычном земном транспорте, несмотря на то, что их производить дороже и сложней.

По материалам autonews.ua
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