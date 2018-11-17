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Не Киевом единым: куда еще может полететь Ryanair

Не Киевом единым: куда еще может полететь Ryanair

Ирландская авиакомпания Ryanair намерена запустить рейсы еще, как минимум, в один из городов Украины в ближайшее время.

Об этом заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайен на пресс-конференции.

“Прямо сейчас, когда мы с вами тут разговариваем, мой помощник находится в Одессе. Вчера он посетил Херсон, также планирует посетить Харьков. Из всех этих аэропортов мы рассматриваем возможность запуска рейсов”, – проинформировал О’Брайен.

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Также он уточнил, что рассматривается возможность увеличения количества рейсов из аэропорта Львов.

Напомним, в сентябре советник министра инфраструктуры Юрий Гусев заявлял, что Ryanair будет выполнять рейсы в Херсон.

В марте текущего года министр инфраструктуры Владимир Омелян писал, что в контексте расширения сети полетов в Украине ирландским лоукостером рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон и Днипро.

До того и сам О’Брайен называл среди возможных направлений Херсон, Одессу и Харьков.

Также в планах компании запустить 5 новых маршрутов из Киева в 2019 году. С апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.

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По материалам Центр транспортных стратегий
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