Посчитали, сколько украинцы тратят на лекарства (инфографика)

Украинцы на лекарства и лечение в среднем тратят 4682 грн в год.
Почти 59% опрошенных украинцев в течение года платили за медицинские услуги, свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.
К врачу в течение последних 2 лет обращались 56% опрошенных. 11% не пользовались услугами врачей, потому что не болели, еще 11% – потому что не было денег оплатить их.
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Из-за недоверия к медицинскому персоналу не обращались за помощью 8% респондентов. Еще 8% лечатся самостоятельно. 7% не идут к врачам, потому что боятся очередей в поликлиниках, 4% – грубости и хамства со стороны медперсонала. 2% опрошенных далеко и неудобно добираться до больницы, 2% – не знали, к кому обратиться.