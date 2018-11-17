В Мининфраструктуры планируют запустить в "Борисполе" между терминалами беспилотный электробус

Для того, чтобы соединить терминалы D и F аэропорта Борисполь, здесь может быть запущен электробус с автопилотом. Это должно стать одной из “изюминок” главной воздушной гавани страны.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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“С весны 2019 года заработает терминал F аэропорта Борисполь, они его расконсервируют. И то, что мы хотим еще сделать (с Павлом Рябикиным уже проговорили) – запустить или электробус между терминалом F и терминалом D, или, вообще, подумать о самоуправляемом автомобиле, чтобы у аэропорта была какая-то своя изюминка”, – сообщил Владимир Омелян.

Но он уточнил, что это пока очень смелые планы. “Они более реальны, чем Hyperloop, но все еще смелые”, – пошутил министр.

Омелян добавил, что соединить терминалы автономным поездом будет гораздо дороже, чем таким же автобусом. И теоретически этот вариант соединения терминалов можно было бы попробовать реализовать. “Электробус – точно да. Будет ли он самоуправляемым – еще под вопросом”, – добавил чиновник.