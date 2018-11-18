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Какие банкноты подделывают чаще всего - данные НБУ

Какие банкноты подделывают чаще всего - данные НБУ

Чаще всего в Украине подделывают банкноты номиналом 50,100 и 500 гривен.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в прошлом году на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 шт. подделок.

В сравнении с 9 месяцами 2017 года в текущем году количество и сумма изъятых из обращения поддельных банкнот гривны сократилась.

В процентном соотношении от изъятых из общего числа подделок чаще всего подделываю банкноты номиналом: 200 гривен (10%), 50 гривен (15%), 100 гривен (28%), 500 гривен (45%).

При этом 81% подделок гривны низкого качества.

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Что касается подделок иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот инвалюты это: доллары США (79,1% от общего количества таких банкнот), евро (16,6%), российские рубли (4,2%), фунты стерлингов (0,1%).

Мои fiнансы

Будьте внимательны, по данным НБУ, чаще всего подделывают:

  • Банкноты номиналом 500 гривен.
  • Долларовые банкноты номиналом $100.
  • 50 и 200 евро.
  • 5 тыс. российских рублей.
  • В случае сомнений в подлинности денежных знаков можно обращаться с сомнительными денежными знаками в банки для проведения исследований. После проверки вам вернут денежные знаки, признанные настоящими и платежными. Подделки изымаются без возмещения их стоимости.

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По материалам Finance.UA
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