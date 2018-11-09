В Чехии запустили в оборот сразу две новые банкноты (фото)

Национальный банк Чехии ввел этой осенью в денежный оборот новые банкноты двух номиналов — 100 и 200 крон.

Об этом говориться в телеграмме Нацбанка Украины №50-0007/60040, сообщает UBR.ua.

Новые деньги отличаются от своих предшественников, которые выпускались регулятором с 1993 по 1998 годы.

В документе перечислены главные элементы отличия:

водяным знаком — к многотоновому изображению портрета добавлен светлый элемент в виде цифрового обозначения номинала и стилизованного изображения государства (100 крон), кубка (200 крон);

защитной лентой — вместо металлизированной «оконной» ленты в банкнотах использована «оконная» лента, меняет цвет с красновато-коричневого на зеленый и имеет поляризационный эффект;

обозначением года выпуска «2018»;

факсимильной подписью председателя Национального банка Чехии.

Основные изображения, размеры и другие элементы защиты новых банкнот не отличаются от старых купюр.

«Банкноты номиналом 100 чешских крон 1995 и 1997 годов выпуска и 200 чешских крон 1996 и 1998 годов выпуска остаются законным платежным средством. А банкноты указанных номиналов 1993 выпуска уже не является законным платежным средством, но обмениваются Национальным банком Чехии», — говорится в телеграмме НБУ.