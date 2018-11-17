Совет ЕС утвердил новые оборонные проекты

Совет ЕС по иностранным делам утвердил обновленный перечень проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области совместной политики безопасности и обороны Евросоюза, передает Сегодня.

“Этот перечень включает семнадцать новых проектов, которые добавлены к семнадцати изначально одобренным 11 декабря 2017 года и официально утвержденным 6 марта 2018 года проектам”, – сообщается в коммюнике Совета ЕС, заседавшего в понедельник в Брюсселе.

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В документе отмечается, что эти проекты посвящены подготовке личного состава, развитию оборонных возможностей, сухопутной, морской и воздушной боеготовности, а также киберобороне.

“Обновление позволяет ЕС учитывать изменяющиеся проблемы безопасности, поскольку первоначальная рамочная политика была принята в 2014 году. Оно определяет приоритетные области киберобороны и разъясняет роли участвующих в этом процессе”, – сообщила пресс-служба Совета ЕС по итогам его заседания в понедельник в Брюсселе.

В коммюнике также отмечается расширяющееся сотрудничество ЕС по усилению возможностей киберобороны.