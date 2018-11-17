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Евросоюз не смог утвердить бюджет на 2019 год

Евросоюз не смог утвердить бюджет на 2019 год

Представители стран Европейского Союза и депутаты Европарламента накануне не смогли согласовать проект бюджета ЕС на 2019 год.

Об этом уведомляет Совет Европы.

“19 ноября 2018 года Совет и Европейский Парламент завершили переговоры по бюджету ЕС на 2019 год, не достигнув согласия”, – говорится в сообщении.

К полуночи, когда истекал срок, определенный в договорах, два органа бюджетной власти пришли к выводу, что не смогли преодолеть свои разногласия.

“Совет сожалеет, что сегодня было невозможно достичь соглашения о бюджете ЕС на 2019 год”, – прокомментировал ситуацию министр финансов Австрии и главный переговорщик Совета по бюджету ЕС 2019 года Хартвиг Легер. При этом он выразил уверенность, что стороны еще смогут согласовать бюджет до конца нынешнего года.

Совет Европы и ЕП не сошлись во мнениях по ряду статей. В частности, парламенту хотелось бы видеть меньший вклад из бюджета ЕС в финансирование Фонда помощи беженцам в Турции. Государства-члены договорились в июне профинансировать 1 млрд евро из дополнительных 3 млрд евро по соглашению, тогда как 2 млрд должны были пойти из бюджета ЕС.

Теперь Еврокомиссия должна представить новый проект бюджета.

Если в начале следующего года бюджет ЕС не будет окончательно принят, будет применена система, при которой каждый месяц можно будет тратить не более одной двенадцатой бюджетных ассигнований предыдущего года.

По материалам УКРИНФОРМ
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