Эксперт рассказал, возможно ли отследить доходы украинских заробитчан

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что семьи гастарбайтеров, которые получают деньги из-за рубежа, должны их декларировать, если имеют субсидии от государства. Специалисты объяснили, возможно ли отследить реальные доходы граждан.

По данным министра, всего за 6 месяцев 2018 года украинские заробитчане перечислили своим семьям более 6,5 миллиарда долларов.

Специалисты отметили, что теоретически можно отслеживать такие поступления. Но на практике не все так просто.

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“Эту инициативу даже технически реализовать невозможно, потому что если человек добровольно не хочет декларировать заработки из-за границы, заставить его это сделать невозможно. К тому же попытки выявить тех, кто скрывает деньги из-за границы, могут вернуть практику 90-х, начала 2000-х годов”, – отметил экономист Андрей Новак.

“Большинство денег, которые мигранты зарабатывали, передавали деньги в наличной форме через водителей автобусов или по железной дороге”, – добавил он.

По данным Минсоцполитики, в целом в течение всего года за границей на заработках находятся более 3 миллионов украинцев. На сезонные работы едут еще до 9 миллионов.

В ООН отмечают, что почти 6 миллионов украинцев находятся на заработках постоянно.

По объему трудовых мигрантов граждане Украины – в первой десятке в мире. А денежные переводы трудовых мигрантов составляют значительную часть украинского ВВП.

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