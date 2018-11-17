Тернополь закупил 20 чешских автобусов

Тернопольское коммунальное предприятие “Тернопольэлектротранс” 19 ноября заключило соглашение с чешской фирмой о закупке для города 20 автобусов, которые уже были в пользовании.

Как сообщает сайт публичных закупок Рrozorro «Прозоро», договор был заключен с чешской фирмой «Zadexo» из города Брно.

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«Стоимость одного автобуса – 20 400 евро. Автобусы будут не новые, однако не старше 2007 года выпуска. В договоре указано, что они укомплектованы и соответствуют европейским стандартам качества. Марка автобуса – МАН А21», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что общая сумма закупки 20 автобусов – 408 000 евро.

Договор вступает в силу уже с 19 ноября и действует по 31 декабря 2019 года.